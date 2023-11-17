【画像】かわいいバースデー煎餅♡阿佐ヶ谷姉妹・木村美穂、50歳お祝いショットを見る「みほさんおめでとう♡」
ほっこりしちゃう〜！
Twitter: @asagayanoane
みほです！今日50才になりました。50年生き延びました。お祝いメッセージ、プレゼントありがとうございます。お姉さんが出先でお祝いプレートを用意してくれました😀お煎餅は静岡のロケ先で頂きました☺️ pic.twitter.com/lQWmQKKeD5— 阿佐ヶ谷姉妹 ワタナベエリコ (@asagayanoane) November 15, 2023
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↓こちら短時間エリコアカウント乗っ取りみほ直ポストの文面でした！2枚目になってしまって見えにくくなっていますが、テレフォンTシャツを着ながらエア電話に出ているひょうきんみほさんを今1度見てやってくださいまし。— 阿佐ヶ谷姉妹 ワタナベエリコ (@asagayanoane) November 15, 2023
おめでとうおめでとう～ https://t.co/Ej7UGmJ5X8 pic.twitter.com/YZFQFfWStA