    【画像】かわいいバースデー煎餅♡阿佐ヶ谷姉妹・木村美穂、50歳お祝いショットを見る「みほさんおめでとう♡」

    ほっこりしちゃう〜！

    Mana Shoji
    by Mana Shoji

    庄司愛 BuzzFeed News Intern

    Twitter: @asagayanoane

    Twitter: @asagayanoane