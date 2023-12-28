【動画】猫「またやってるよ……」スネまくったワンちゃんの “全力ヘドバン”を見る！
全力でホリホリホリホリ……。スネてる様子がかわいすぎるの♡
Twitter: @IW29WOXYx9SJanR
ガムもう一本ちょうだいってオネダリされてもうダメだよって言ったらやけくそホリホリが始まった#犬のいる暮らし #トイプードル pic.twitter.com/V75HAJlUxM— トイプードルPoochin🌱 (@IW29WOXYx9SJanR) December 19, 2023
Twitter: @IW29WOXYx9SJanR
ちょっと疲れたみたい— トイプードルPoochin🌱 (@IW29WOXYx9SJanR) December 19, 2023
#犬好きさんと繋がりたい pic.twitter.com/fjqv8efvnN
Twitter: @IW29WOXYx9SJanR
たくさんのいいねとリツイありがとございます(*ᴗˬᴗ)— トイプードルPoochin🌱 (@IW29WOXYx9SJanR) December 20, 2023
最後は「やってやったぞ」と言わんばかりのドヤ顔されましたw pic.twitter.com/PI7VHw270c