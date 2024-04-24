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【画像】ずっと見てしまう…。なかなか見れないレアな瞬間

みんな、すごいな…

Krista Torres
by Krista Torres

BuzzFeed Staff

1.これはベストマッチすぎるわ

u/AnGabhaDubh / reddit.com

2.永遠にココアを混ぜていたら…

u/CallumLloyd_13 / reddit.com

3.一部だけ毛が濃いんだけど…

/u_Jeffra / reddit.com

4.流行りの髪型…にしなければよかった

u/thatdocman / reddit.com

5.クッキーの切り忘れ、みっけ！

u/CostcoFireball / reddit.com

6.なぜあそこだけ…

u/Drum-Major / reddit.com

7.普通は、牧草地に飼うんじゃないの？

u/farcarcus / reddit.com

8.真上から見ると、クモの巣みたいに広がってる〜

u/MusicalTrees23 / reddit.com

9.これ陸じゃないよ。水面をアシが覆ってるんだよ

A dock with boats and waterfront homes in the background, with reeds scattered in the foreground
u/Billbo_Baggins / reddit.com

10.蛇口にアメリカの地図が書かれてた…

Close-up of a worn tap with a cracked surface, no identifiable persons
u/Luke-Skywalk / reddit.com

11.こんなレアな瞬間、なかなか撮れん！！

u/ProlificMystic33 / reddit.com

この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：髙島海人