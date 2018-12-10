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30年前、昭和最後の冬に起きた15のこと

30年前ですが…

Kota Hatachi
Kota Hatachi
籏智 広太 BuzzFeed News Reporter, Japan

そろそろ、平成も終わります。いまからちょうど30年前、昭和最後の冬に起きた出来事をまとめました。

1988年12月17日の新宿都心
時事通信

1988年12月17日の新宿都心

1. 12月1日　NHK大河「武田信玄」の「今宵はここまでに」が流行語大賞に

時事通信

2. 12月2日　パキスタンの首相にブット氏が就任、イスラーム諸国で最初の女性首相に

AFP=時事通信

3. 12月5日　中央本線の東中野駅で電車追突脱線事故、乗員乗客2人死亡

時事通信

4. 12月7日　平均株価が初の3万円台に

時事通信

5. 12月7日　ソ連アルメニアで大地震、2万5千人が死亡

時事通信

6. 12月8日　マイケル・ジャクソンが2度目の来日

時事通信

7. 12月9日　リクルート事件で宮澤喜一大蔵相が辞任

時事通信

8. 12月10日　「三億円事件」から50年、民事時効を迎える

時事通信

9. 12月16日　十勝岳（北海道）が噴火

旭川地方気象台、十勝岳火山観測所提供

10. 12月22日　米パンナム機爆破事件、乗員乗客や地上の住民270人が死亡

AFP=時事通信

11. 12月24日　 消費税導入を決めた税制改革6法案が自民の賛成多数で可決

時事通信

12. 12月27日　竹下改造内閣が成立。小泉純一郎厚生相が初入閣

時事通信

13. 12月30日　リクルート疑惑を受け、長谷川峻法務相が就任後わずか4日で辞任

時事通信

14. 1月7日　昭和天皇が崩御

時事通信

15. 1月7日　新元号「平成」が発表される

時事通信

Kota Hatachiに連絡する　メールアドレス：Kota.Hatachi@buzzfeed.com.

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