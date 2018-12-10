30年前、昭和最後の冬に起きた15のこと

そろそろ、平成も終わります。いまからちょうど30年前、昭和最後の冬に起きた出来事をまとめました。
1. 12月1日 NHK大河「武田信玄」の「今宵はここまでに」が流行語大賞に
2. 12月2日 パキスタンの首相にブット氏が就任、イスラーム諸国で最初の女性首相に
3. 12月5日 中央本線の東中野駅で電車追突脱線事故、乗員乗客2人死亡
4. 12月7日 平均株価が初の3万円台に
5. 12月7日 ソ連アルメニアで大地震、2万5千人が死亡
6. 12月8日 マイケル・ジャクソンが2度目の来日
7. 12月9日 リクルート事件で宮澤喜一大蔵相が辞任
8. 12月10日 「三億円事件」から50年、民事時効を迎える
9. 12月16日 十勝岳（北海道）が噴火
10. 12月22日 米パンナム機爆破事件、乗員乗客や地上の住民270人が死亡
11. 12月24日 消費税導入を決めた税制改革6法案が自民の賛成多数で可決
12. 12月27日 竹下改造内閣が成立。小泉純一郎厚生相が初入閣
13. 12月30日 リクルート疑惑を受け、長谷川峻法務相が就任後わずか4日で辞任
14. 1月7日 昭和天皇が崩御
15. 1月7日 新元号「平成」が発表される
Kota Hatachiに連絡する メールアドレス：Kota.Hatachi@buzzfeed.com.
Got a confidential tip? Submit it here.