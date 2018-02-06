昭和生まれなら絶対に見覚えのある「フタ」38選

実家の掃除をしていたら、出てきました。牛乳瓶のフタ。
1. 明治牛乳
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2. 明治3.5牛乳
3. 森永3.5牛乳
4. 雪印3.6牛乳
5. タカナシ特選牛乳
6. 小岩井農場3.7牛乳
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7. 明治濃厚ゴールド牛乳
8. 明治のびやかFe
9. 明治朝のブルガリアのむヨーグルト
10. 明治ハネーヨーグルト
11. 森永A MILK
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12. 森永コーヒー
13. 森永カルダス
14. 森永ヨーグルト
15. 雪印ソフトラック
16. 雪印コーヒー
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17. 雪印りんご
18. 雪印にんじん100
19. 北海道牛乳
20. オホーツク おこっぺ牛乳
21. 倉島3.7牛乳
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22. 駒ケ岳牛乳
23. 北那須のガンコじいさんの牛乳
24. 東毛酪農協の低温殺菌牛乳
25. 嬬恋高原牛乳
26. ホームサイズ牛乳
27. 特選房州牧場3.7牛乳
28. 低温殺菌牛乳
29. 共和ホモジナイズ
30. 特選やまびこ牛乳
31. ノンホモ飛騨
32. 秋川牛乳
33. デーリィ高千穂
34. ドリンクヨーグルト
35. フルヤにんじん＆果汁100
36. 毎日フルーツ
37. なつかしのコーヒー
38. なつかしのフルーツ
あなたが見覚えがあるのは、何番でしたか？🥛
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