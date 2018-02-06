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昭和生まれなら絶対に見覚えのある「フタ」38選

レトロでかわいい…

Kota Hatachi
Kota Hatachi
籏智 広太 BuzzFeed News Reporter, Japan

実家の掃除をしていたら、出てきました。牛乳瓶のフタ。

メンコとかパッチンとかして遊んだり、友達と交換したり、レア物求めて牛乳屋さんに行ったりしたな……（平成元年世代）。どのデザインもレトロかわいい……。あまりにも懐かしすぎて涙がでてきたので、勝手に一覧を紹介します。一部、乳製品ではないものも含まれています。
Kota Hatachi / BuzzFeed

メンコとかパッチンとかして遊んだり、友達と交換したり、レア物求めて牛乳屋さんに行ったりしたな……（平成元年世代）。

どのデザインもレトロかわいい……。あまりにも懐かしすぎて涙がでてきたので、勝手に一覧を紹介します。一部、乳製品ではないものも含まれています。

1. 明治牛乳

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2. 明治3.5牛乳

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3. 森永3.5牛乳

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4. 雪印3.6牛乳

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5. タカナシ特選牛乳

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6. 小岩井農場3.7牛乳

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7. 明治濃厚ゴールド牛乳

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8. 明治のびやかFe

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9. 明治朝のブルガリアのむヨーグルト

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10. 明治ハネーヨーグルト

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11. 森永A MILK

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12. 森永コーヒー

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13. 森永カルダス

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14. 森永ヨーグルト

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15. 雪印ソフトラック

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16. 雪印コーヒー

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17. 雪印りんご

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18. 雪印にんじん100

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19. 北海道牛乳

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20. オホーツク　おこっぺ牛乳

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21. 倉島3.7牛乳

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22. 駒ケ岳牛乳

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23. 北那須のガンコじいさんの牛乳

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24. 東毛酪農協の低温殺菌牛乳

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25. 嬬恋高原牛乳

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26. ホームサイズ牛乳

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27. 特選房州牧場3.7牛乳

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28. 低温殺菌牛乳

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29. 共和ホモジナイズ

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30. 特選やまびこ牛乳

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31. ノンホモ飛騨

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32. 秋川牛乳

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33. デーリィ高千穂

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34. ドリンクヨーグルト

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35. フルヤにんじん＆果汁100

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36. 毎日フルーツ

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37. なつかしのコーヒー

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38. なつかしのフルーツ

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あなたが見覚えがあるのは、何番でしたか？🥛

BuzzFeed Japan

Kota Hatachiに連絡する　メールアドレス：Kota.Hatachi@buzzfeed.com.

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