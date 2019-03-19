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西野カナ、結婚を正式発表。「温かく見守って」お相手は…【コメント全文】

スポニチなどが「元マネージャーの男性と結婚」と報じていた。

Kota Hatachi
Kota Hatachi
籏智 広太 BuzzFeed News Reporter, Japan

活動休止中の歌手・西野カナさんが3月19日夜、ホームページ上で結婚を発表した。

時事通信

この前日は西野さんの30歳の誕生日。スポニチなどが「元マネージャーの男性と結婚」と報じていたが、本人のコメントが出されたのは今回が初めて。

コメントでは「以前からお付き合いしていた一般の方」とし、その上で「お互いに助け合い、楽しい家庭を築いていきたいと思います」などと綴った。

ご報告が遅くなりましたが、私、西野カナは、3月18日に結婚いたしました。

相手の方は、以前からお付き合いしていた一般の方です。

お互いに助け合い、楽しい家庭を築いていきたいと思います。

温かく見守っていただければ幸いです。

これからもどうぞよろしくお願いします。


Kota Hatachiに連絡する　メールアドレス：kota.hatachi@buzzfeed.com.

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