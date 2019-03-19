西野カナ、結婚を正式発表。「温かく見守って」お相手は…【コメント全文】

活動休止中の歌手・西野カナさんが3月19日夜、ホームページ上で結婚を発表した。
この前日は西野さんの30歳の誕生日。スポニチなどが「元マネージャーの男性と結婚」と報じていたが、本人のコメントが出されたのは今回が初めて。
コメントでは「以前からお付き合いしていた一般の方」とし、その上で「お互いに助け合い、楽しい家庭を築いていきたいと思います」などと綴った。
ご報告が遅くなりましたが、私、西野カナは、3月18日に結婚いたしました。
相手の方は、以前からお付き合いしていた一般の方です。
お互いに助け合い、楽しい家庭を築いていきたいと思います。
温かく見守っていただければ幸いです。
これからもどうぞよろしくお願いします。
Kota Hatachiに連絡する メールアドレス：kota.hatachi@buzzfeed.com.
Got a confidential tip? Submit it here.
Looks like there are no comments yet.
Be the first to comment!
Looks like there are no comments yet. Sign in and be the first to comment!