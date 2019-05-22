BuzzFeed Search

「長崎沖でマグニチュード8.0」津波の誤警報が出回る、国際機関が注意喚起

一部のアプリなどにも配信されていた。

Kota Hatachi
Kota Hatachi
籏智 広太 BuzzFeed News Reporter, Japan

太平洋津波警報センター（PTWC）は5月22日正午前（日本時間）、日本で地震が発生したという誤った津波警報が出回ってるとして、注意喚起をした。

There is a fake #tsunami message in circulation for a non-existent #earthquke in Japan. There is no tsunami threat in effect. #PTWC is investigating.
NWS PTWC @NWS_PTWC

There is a fake #tsunami message in circulation for a non-existent #earthquke in Japan. There is no tsunami threat in effect. #PTWC is investigating.

返信 リツイート お気に入り

メッセージは日本時間の11時20分ごろ、長崎沖を震源としたマグニチュード8.0、深さ10kmの地震が発生したというもので、津波警報を発していた。

実際、センターのサイト上には以下のような警報が掲載されており、何らかのシステムエラーである可能性が高い。

000
WEPA40 PHEB 220220
TSUPAC
TSUNAMI MESSAGE NUMBER 3
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
0215 UTC MAY 22 2019
...PTWC TSUNAMI THREAT MESSAGE...
****SHMAOTICE **** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE *****
THIS MESSAGE IS ISSUED FOR INFORMATION ONLY IN SUPPORT OF THE
UNESCO/IOC PACIFIC TSUNAMI WARNING AND MITIGATION SYSTEM AND IS
MEANT FOR NATIONAL AUTHORITIES IN EACH COUNTRY OF THAT SYSTEM.
NATIONAL AUTHORITIES WILL DETERMINE THE APPROPRIATE LEVEL OF
ALERT FOR EACH COUNTRY AND MAY ISSUE ADDITIONAL OR MORE REFINED
INFORMATION.
**** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE *****
THE TSUNAMI FORECAST IS UNCHANGED IN THIS MESSAGE.
PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS
---------------------------------
* MAGNITUDE 8.0 *
ORIGIN TIME 0215 UTC MAY 22 2019 *
COORDINATES 37.8 NOTH 136.2 EAST *
DEPTH 10 KM / 6 MILES *
LOCATION NAGASAGI JAPON
SEVALUATION
----------

センターは「フェイクの津波情報」としており、現在調査をしているという。

一部の地震通知アプリでも、長崎を震源とした津波アラートが表示されていた。サイト上の情報を元にしたものとみられる。

また、ハワイのネットメディア「マウイナウ」はハワイ時間の午後4時33分、PTWC名義のメールで同様の津波警報が流れた直後、「システムの不具合によるご送信」というメッセージも流れた、としている。
アプリ「earthquake」より

また、ハワイのネットメディア「マウイナウ」はハワイ時間の午後4時33分、PTWC名義のメールで同様の津波警報が流れた直後、「システムの不具合によるご送信」というメッセージも流れた、としている。

Kota Hatachiに連絡する　メールアドレス：kota.hatachi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.

広告

JapanNews をフォローする

back to top