英検「地球の年齢」を間違える出題ミス　人類以前の「文明」に関する問題で

ミスがあったのは、6月2日に実施した「2019年度第1回実用英語技能検定」の一次試験。



テーマは「シルリア紀の仮説」。遥か昔に人類以外の産業文明が繁栄し、完全に滅び去ったとしたら、我々はその痕跡を見つけられることができるのかーーという、NASAの研究者らが2018年に公表した「仮説」を扱った長文問題だった。

発表によると、1級の冊子(12ページ)に記載された長文問題「The Silurian Hypothesis」の本文第一段落11行目では、以下のように記載していた。

Earth is 13.8 billion years old, and complex life emerged around 400 million years ago. Homo sapiens came onto the scene a mere 300,000 years ago, and we have only been industrialized for 300 years. How do we know that ours has been the only technologically advanced civilization in Earth's long existence?