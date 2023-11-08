【画像】「反則すぎる」「最強の組み合わせ」猫の“かぼす”と西島秀俊のツーショットを見る
ドラマ『きのう何食べた？ season2』（テレビ東京系）出演する俳優の西島秀俊さんと、ドラマに登場した猫のツーショットが話題です。
Twitter: @tx_nanitabe
#きのう何食べた？ season2— 『きのう何食べた？ season2』 公式 (@tx_nanitabe) November 7, 2023
第5話見逃し配信中🎬✨
かぼすちゃんとの撮影終わりに
ようやく抱っこできて
うれしそうなシロさん🐈💕#TVer
👉 https://t.co/ZJqe7m1y3y#西島秀俊 #何食べ pic.twitter.com/Kt2sifitbW
及川光博さんともパシャリ！
Twitter: @tx_nanitabe
#きのう何食べた？ season2— 『きのう何食べた？ season2』 公式 (@tx_nanitabe) November 4, 2023
第5話見逃し配信中🎬✨#TVer
👉 https://t.co/ZJqe7m1y3y
9年前のシロさんとノブさん
かぼすちゃんも一緒に記念撮影📸#西島秀俊 #及川光博 #何食べ pic.twitter.com/z66GyHu7zV