    【画像】「反則すぎる」「最強の組み合わせ」猫の“かぼす”と西島秀俊のツーショットを見る

    ドラマ『きのう何食べた？ season2』（テレビ東京系）出演する俳優の西島秀俊さんと、ドラマに登場した猫のツーショットが話題です。

    Koharu Kitagawa
    by Koharu Kitagawa

    BuzzFeed News Intern

    Twitter: @tx_nanitabe

    及川光博さんともパシャリ！

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