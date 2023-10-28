    【画像】アニメ公式が投稿！“オタクとアイドル”ポーズをしたエレンが「シュールすぎる」

    アニメ『進撃の巨人』が公式SNSを更新。TVアニメ『「進撃の巨人」The Final Season 完結編・後編』（NHK総合）の放送に向けカウントダウンのイラストを公開しました。

    Koharu Kitagawa
    by Koharu Kitagawa

    BuzzFeed News Intern

    Twitter: @anime_shingeki

    声優陣もイラストに反応！

    Twitter: @KAJI__OFFICIAL

    Twitter: @YUI_STAFF