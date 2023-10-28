【画像】アニメ公式が投稿！“オタクとアイドル”ポーズをしたエレンが「シュールすぎる」
アニメ『進撃の巨人』が公式SNSを更新。TVアニメ『「進撃の巨人」The Final Season 完結編・後編』（NHK総合）の放送に向けカウントダウンのイラストを公開しました。
Twitter: @anime_shingeki
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥— アニメ「進撃の巨人」公式アカウント (@anime_shingeki) October 25, 2023
完結編（後編）放送まで
あと10日
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TVアニメ「進撃の巨人」
The Final Season完結編（後編）
放送直前イラストカウントダウン！
Illustration：上田健太（制作進行）
NHK総合にて11月4日（土）
24時よりスペシャル放送！#shingeki pic.twitter.com/d33WKTcVCf
声優陣もイラストに反応！
Twitter: @KAJI__OFFICIAL
🫶つくりたかったんだろうな… https://t.co/5U0cAa8J4N— 梶裕貴 Yuki Kaji (@KAJI__OFFICIAL) October 26, 2023