子どものインフルエンザワクチン、受けた方がいいの？【前編】

そして、英国で行われた141293人における検討では、インフルエンザに罹った時の肺炎・気管支炎・中耳炎といった合併症のリスクは3.4倍高く、特に小児でのリスクが高かったと報告されています。

さらにインフルエンザの流行期には、『インフルエンザ脳炎/脳症』に注意を払う必要性がでてきます。医学が進歩しても、経過が決して良くないからです。最近、オーストラリアにおいて、14歳以下の子どものインフルエンザ脳炎・脳症を3シーズンにわたり検討し報告されました。

すると、インフルエンザに関連した脳炎/脳症の年間発生率は、100万人中平均2.8人と推定されました。数は決して多くはないとはいえ、その半数は亡くなるか、もしくはけいれんや視力障害などの神経的な後遺症が残りました。

そして、統計的な有意差はなかったものの脳炎/脳症になった子どものなかにインフルエンザワクチンをしている例がゼロだったことは注目するべきと述べられています。

ネットで時々、「WHO(世界保健機関)ではインフルエンザワクチンを推奨していない」といった論調をみかけることがあります。しかし、それらの記載にはまず、出典が示されていません。

事実としては、WHOは、インフルエンザワクチンをはっきりと推奨しており、そのページの冒頭でこのように述べています。

「Vaccination is the most effective way to prevent infection and severe outcomes caused by influenza viruses (予防接種は、インフルエンザウイルスに起因する感染症や重大な転帰を防ぐ最も効果的な方法です)」