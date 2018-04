女性として生まれたが、今は「パパ」として子どもを育てる2人がとった選択

More

心と体の性が一致しない「トランスジェンダー」で、女性として生まれたが、心が男性である「Female to Male(FTM)」の当事者2人が、子育てに奮闘している。

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Kensuke Seyaに連絡する メールアドレス:kensuke.seya@buzzfeed.com.

Yukiko Hibiに連絡する メールアドレス:yukiko.hibi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.