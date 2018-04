保育士試験である問題に「正解がないのでは」と指摘　担当者「検討します」

More

C 親が子どもを学校に通わせないなど、児童の教育を受ける権利が侵害された場合、「学校教育法」において児童のその権利を擁護する規定が設けられている。

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Kensuke Seyaに連絡する メールアドレス:kensuke.seya@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.