僕らは「夫」と「夫」。だから、婚姻届を区役所に提出した

More

2人はいつか家庭裁判所に提訴しようと検討している。『I love you so much!』だけの幸せではない生活を願って。

「僕らにとって、結婚はパートナーシップ。『I love you so much!』だけのロマンチックなものではないんだ」

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Kensuke Seyaに連絡する メールアドレス:kensuke.seya@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.