麻生太郎氏が東大出身の市長を「人の税金を使って学校に行った」　発言に批判噴出

More

不摂生の結果、病気になった人への医療費支出を疑問視する見方を示したこともある。 教育も医療保険も自己責任、大問題の発言。 が、恵まれた家に生まれた自分中心の考えしかできない麻生大臣、もはや哀れすぎる。 麻生氏が国立大出身の首長を批判 - 共同通信 This kiji is https://t.co/q4fDcChue4

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Kensuke Seyaに連絡する メールアドレス:kensuke.seya@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.