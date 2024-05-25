【画像集で見る】芽だけじゃなかった！ これが「毒のある可能性があるジャガイモ」だ

Buzz·公開 2024年5月25日【画像集で見る】芽だけじゃなかった！ これが「毒のある可能性があるジャガイモ」だジャガイモの芽などには天然毒素であるソラニンやチャコニンが多く含まれている天然毒素である部分があります。これらの部分を十分取り除くことが大切と農水省は注意を促しています。by 安藤健二（Kenji Ando）安藤 健二 / Buzz Team LeadLinkFacebookPinterestTwitterMail 【クイズ】食べるときに注意が必要なジャガイモはどれ？ 食べるときに注意が必要なジャガイモのクイズ（農水省の公式YouTubeより） / Via youtube.com ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 【答え】緑色のイモ、芽が出たイモ、小さいイモでした 食べるときに注意が必要なジャガイモのクイズの解答（農水省の公式YouTubeより） / Via youtube.com ジャガイモの食中毒予防を訴える農水省の公式YouTube（調理編） YouTubeでこの動画を見る youtube.com ジャガイモの食中毒予防を訴える農水省の公式YouTube（収穫・保管編） YouTubeでこの動画を見る youtube.com