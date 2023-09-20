【動画】砲撃音が響く「アルツァフ共和国」の首都。「虐殺が進行している」と主張していました

【動画】砲撃音が響く「アルツァフ共和国」の首都
「アルツァフ共和国」の公式アカウントは9月20日、X（旧Twitter）に動画を投稿。アゼルバイジャン軍の砲撃音と思われる音が「首都」ステパナケルトに響いており、「虐殺が進行している」「アゼルバイジャンがアルツァフに大規模な侵攻を続けている」と非難しています。
AFP通信が報じたナゴルノ・カラバフ地域の地図。
黄色が現在の「アルツォフ共和国」の実行支配地域。濃い紫色と薄い紫色が2020年にアゼルバイジャン政府に奪還された地域です。
「アルツァフ共和国」の公式アカウントは9月20日、X（旧Twitter）に動画を投稿。アゼルバイジャン軍の砲撃音と思われる音が「首都」ステパナケルトに響いており、「虐殺が進行している」「アゼルバイジャンがアルツァフに大規模な侵攻を続けている」と非難しています。
「アルツァフ共和国」の公式アカウントは9月20日、X（旧Twitter）に動画を投稿。アゼルバイジャン軍の砲撃音と思われる音が「首都」ステパナケルトに響いており、「虐殺が進行している」「アゼルバイジャンがアルツァフに大規模な侵攻を続けている」と非難しています。
#Genocide In Action!#Azerbaijan continues large-scale military offensive against #Artsakh.— Artsakh (@ArtsakhOfficial) September 20, 2023
Video from Stepanakert. pic.twitter.com/W296Pd1F5r
黄色が現在の「アルツォフ共和国」の実行支配地域。濃い紫色と薄い紫色が2020年にアゼルバイジャン政府に奪還された地域です。
Map showing territory controlled by Armenia and by Azerbaijan in and around Nagorno-Karabakh since war between the two countries in 2020 #AFPgraphics pic.twitter.com/IC4JIkpXLf— AFP News Agency (@AFP) September 19, 2023