    【動画】砲撃音が響く「アルツァフ共和国」の首都。「虐殺が進行している」と主張していました

    「アルツァフ共和国」の公式アカウントは9月20日、X（旧Twitter）に動画を投稿。アゼルバイジャン軍の砲撃音と思われる音が「首都」ステパナケルトに響いており、「虐殺が進行している」「アゼルバイジャンがアルツァフに大規模な侵攻を続けている」と非難しています。

    安藤健二（Kenji Ando）
    by 安藤健二（Kenji Ando）

    BuzzFeed Staff

    【動画】砲撃音が響く「アルツァフ共和国」の首都

    「アルツァフ共和国」の公式アカウントは9月20日、X（旧Twitter）に動画を投稿。アゼルバイジャン軍の砲撃音と思われる音が「首都」ステパナケルトに響いており、「虐殺が進行している」「アゼルバイジャンがアルツァフに大規模な侵攻を続けている」と非難しています。

    Twitter: @ArtsakhOfficial

    AFP通信が報じたナゴルノ・カラバフ地域の地図。

    黄色が現在の「アルツォフ共和国」の実行支配地域。濃い紫色と薄い紫色が2020年にアゼルバイジャン政府に奪還された地域です。

    Twitter: @AFP