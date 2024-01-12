【イラスト入りで解説】わずか3ステップで完成！「フリーレン巻き」のやり方
人気アニメ『葬送のフリーレン』で主人公がしていたマフラーの巻き方がトレンド入り。戦後まもなく「真知子巻きが流行ったときと似た感じがしてすごい」などと話題になっています。
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外出が増える年末年始に向けて【マフラーの巻き方９種類】を復習だ❣️✨— BuzzFeedKawaiiぷらす🌟 (@BF_KawaiiPlus) December 22, 2022
トレンドのバラクラバアレンジも取り入れてみよう🎀 pic.twitter.com/6GItYqJnVY
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フリーレン巻き投げキッス。— 『葬送のフリーレン』アニメ公式 (@Anime_Frieren) January 11, 2024
1/24(水)発売 Amazon BD&DVD
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【#年越しのフリーレン】🪄— 『葬送のフリーレン』アニメ公式 (@Anime_Frieren) December 31, 2023
第1クール全話無料一挙配信中！
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第13話「同族嫌悪」
とっておきの投げキッス。#フリーレン #frieren#楽しく年越しする魔法 pic.twitter.com/yGDUH2fuJM