    【イラスト入りで解説】わずか3ステップで完成！「フリーレン巻き」のやり方

    人気アニメ『葬送のフリーレン』で主人公がしていたマフラーの巻き方がトレンド入り。戦後まもなく「真知子巻きが流行ったときと似た感じがしてすごい」などと話題になっています。

    安藤健二（Kenji Ando）
    by 安藤健二（Kenji Ando）

    安藤 健二 / Buzz Team Lead

    「フリーレン巻き」と呼ばれるようになった「片リボン」のやり方（BuzzFeedKawaiiぷらすのXより） / Via Twitter: @BF_KawaiiPlus

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    Twitter: @Anime_Frieren

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