【映像を見る】「最後まで見ると鳥肌が止まらない」と話題に。短編動画『夢追いかけて』
「最後まで見ると鳥肌が止まらない」と話題に。実は2年間にあまりバズらなかった漫画のリベンジでした。
『夢追いかけて』
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ノートに仕掛けを作って物語を作りました。— しんらしんげ shinrashinge (@shin___geki) November 10, 2023
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元になった2年前の作品『憧れのアイドル』
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仕掛けのある漫画を描きました— しんらしんげ shinrashinge (@shin___geki) May 29, 2021
「憧れのアイドル」#創作漫画 #4ページ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #うぇぶり新人賞 #逆漫画 pic.twitter.com/Jis09EuuSA
過去作品『へんがお』
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「へんがお」— しんらしんげ shinrashinge (@shin___geki) July 22, 2021
ノートで作りました pic.twitter.com/5agV9lpNYz
過去作品『愛する日々』
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愛する日々— しんらしんげ shinrashinge (@shin___geki) May 29, 2022
ノートに仕掛けを作って物語を作りました。 pic.twitter.com/TbOIAQfU3h