    【映像を見る】「最後まで見ると鳥肌が止まらない」と話題に。短編動画『夢追いかけて』

    「最後まで見ると鳥肌が止まらない」と話題に。実は2年間にあまりバズらなかった漫画のリベンジでした。

    安藤健二（Kenji Ando）
    by 安藤健二（Kenji Ando）

    BuzzFeed Staff

    『夢追いかけて』

    Twitter: @shin___geki

    元になった2年前の作品『憧れのアイドル』

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    過去作品『へんがお』

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    過去作品『愛する日々』

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