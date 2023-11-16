    【画像集】一夜限りの豪華共演。香取慎吾・ゆずの「同級生コラボ」から、INI・なにわ男子・BE:FIRSTの同期3組によるコラボメドレーまで

    4年ぶりに大阪城ホールで開催。香取慎吾・ゆずの「同級生コラボ」や、INI・なにわ男子・BE:FIRSTの同期3組によるコラボメドレーなどが予定されています。

    安藤健二（Kenji Ando）
    by 安藤健二（Kenji Ando）

    BuzzFeed Staff

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