【画像集】一夜限りの豪華共演。香取慎吾・ゆずの「同級生コラボ」から、INI・なにわ男子・BE:FIRSTの同期3組によるコラボメドレーまで
4年ぶりに大阪城ホールで開催。香取慎吾・ゆずの「同級生コラボ」や、INI・なにわ男子・BE:FIRSTの同期3組によるコラボメドレーなどが予定されています。
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今日よる7時🕖から3時間の生放送— ベストヒット歌謡祭【公式】 (@besthitskayosai) November 16, 2023
🎤ベストヒット歌謡祭2023🎤
会場となる大阪城ホールで
アーティストの皆様が歌唱する
ステージをチョイ見せ👀
今日よる7時、テレビの前でお待ちください📺
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＼🌙一夜限りの特別企画🤝／— ベストヒット歌謡祭【公式】 (@besthitskayosai) November 11, 2023
「みんなで歌おう！
同級生SPコラボ」#香取慎吾✖️#ゆず
ともに神奈川県出身🙌
1976年・77年生まれの同級生による
夢のコラボが実現✨
11/16(木)よる7時～🕖#ベストヒット歌謡祭 2023🎶 pic.twitter.com/mzhyX5DaTb
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＼🌙一夜限りの特別企画🤝／— ベストヒット歌謡祭【公式】 (@besthitskayosai) November 11, 2023
「みんなで踊ろう！
同期3組 夢のコラボメドレー」
INI✖️なにわ男子✖️BE:FIRST
2021年11月にデビューした3組の
プレミアムなコラボメドレー、必見です👀❣️#INI #なにわ男子 #BEFIRST
11/16(木)よる7時～🕖#ベストヒット歌謡祭 2023🎶 pic.twitter.com/CyCQvdzFB1
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＼🌙一夜限りの特別企画🤝／— ベストヒット歌謡祭【公式】 (@besthitskayosai) November 11, 2023
「みんなで踊ろう！「D.U.N.K.」
トップダンサーが激熱ダンスサイファー」
SKY-HI✖️KENZO(DA PUMP)
✖️和田颯(Da-iCE)✖️世界(FANTASTICS)
✖️SOTA(BE:FIRST)✖️RAN・SEITO(MAZZEL)
日本を代表するトップダンサー集結🔥
11/16(木)よる7時～🕖#ベストヒット歌謡祭 2023🎶 pic.twitter.com/GGj8vu2OYs