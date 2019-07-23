東京オリンピックまで1年、青信号の短縮や首都高の入口閉鎖も。都心で大規模な交通規制

東京オリンピックまであと1年となる中、東京都心で7月24日・26日に大会期間中の輸送を想定したテストのため、大規模な交通規制が実施される。
大会組織委員会によると、高速道路では首都高の外苑入口など、競技場や選手村予定地の周辺で終日閉鎖する。また、複数の料金所でレーン数が制限される。
一般道では、環状七号線で青信号が短縮されるなど信号規制が実施される。
規制の詳細な内容は以下の通り。
＜一般道＞
- 環状七号線
午前5時～午後12時まで、都心方向に流入する車の通行制限のため青信号の時間短縮などを実施。
＜高速道路＞
終日規制される料金所
本線料金所ブース数の制限、料金所手前の車線規制などを実施。
- 首都高 6号線三郷線（上り）八潮本線料金所
- 首都高 7号小松川線（上り） 錦糸町本線料金所
- 首都高 川口線（上り） 川口本線料金所
- 首都高 湾岸線（東行き） 鳥浜町本線料金所
- 首都高 神奈川3号狩場線（上り） 狩場本線料金所
- 首都高 湾岸線（東行き） 湾岸浮島料金所料
- 第三京浜道路（上り） 玉川本線料金所
- 東北自動車道（上り） 浦和本線料金所
- 常磐自動車道（上り） 三郷本線料金所
- 東名高速道路（上り） 東京料金所
- 中央自動車道（上り） 八王子本線料金所
終日閉鎖される入口
午前0時から24時間閉鎖される。
- 首都高 4号新宿線（上り） 外苑
- 首都高 4号新宿線（下り） 外苑
- 首都高 10号晴海線（下り） 晴海
- 首都高 埼玉新都心線（上り） 新都心
交通状況に応じて閉鎖される入口
当日の交通状況に応じて、一部の時間帯に閉鎖される可能性がある。
- 首都高 都心環状線（内回り） 宝町
- 首都高 都心環状線（内回り） 江戸橋
- 首都高 都心環状線（内回り） 神田橋
- 首都高 都心環状線（内回り） 芝公園
- 首都高 都心環状線（内回り） 飯倉
- 首都高 都心環状線（外回り） 京橋
- 首都高 都心環状線（外回り） 汐留
- 首都高 都心環状線（外回り） 芝公園
- 首都高 都心環状線（外回り） 神田橋
- 首都高 都心環状線（外回り） 呉服橋
- 首都高 1号上野線（上り） 入谷
- 首都高 2号目黒線（上り） 戸越
- 首都高 2号目黒線（上り） 荏原
- 首都高 2号目黒線（上り） 天現寺
- 首都高 3号渋谷線（上り） 三軒茶屋
- 首都高 3号渋谷線（上り） 用賀
- 首都高 3号渋谷線（下り） 池尻
- 首都高 4号新宿線（上り） 幡ヶ谷
- 首都高 4号新宿線（上り） 永福
- 首都高 4号新宿線（上り） 高井戸
- 首都高 4号新宿線（下り） 初台
- 首都高 4号新宿線（下り） 永福
- 首都高 5号池袋線（上り） 北池袋
- 首都高 5号池袋線（上り） 西神田
- 首都高 5号池袋線（上り） 護国寺
- 首都高 5号池袋線（上り） 中台
- 首都高 5号池袋線（上り） 高島平
- 首都高 5号池袋線（上り） 戸田南
- 首都高 5号池袋線（上り） 東池袋
- 首都高 5号池袋線（下り） 東池袋
- 首都高 5号池袋線（下り） 飯田橋
- 首都高 6号向島線（上下） 箱崎
- 首都高 6号向島線（上下） 浜町
- 首都高 6号向島線（上り） 堤通
- 首都高 6号三郷線（上り） 加平
- 首都高 6号三郷線（上り） 八潮南
- 首都高 6号三郷線（下り） 加平
- 首都高 川口線（上り） 鹿浜橋
- 首都高 川口線（上り） 新郷
- 首都高 川口線（上り） 安行
- 首都高 中央環状線（内回り） 西池袋
- 首都高 中央環状線（外回り） 高松
- 首都高 埼玉大宮線（上り） 与野
- 首都高 湾岸線（東行き） 大井
- 首都高 湾岸線（東行き） 杉田
- 首都高 湾岸線（東行き） 磯子
- 首都高 湾岸線（西行き） 千鳥町
- 首都高 神奈川1号横羽線（上り） 大師
- 首都高 神奈川1号横羽線（上り） 東神奈川
- 中央自動車道（上り） 八王子IC
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