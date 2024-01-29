    【動画】ゾンビと化した香取慎吾を見る

    ゾンビになっても消せない”オーラ”よ。

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    by keitoarai

    荒井 啓仁 / BuzzFeed Contents Writer

    タレントの香取慎吾さんが1月25日にX（旧Twitter）を更新。オンラインゲームのCMに出演した香取さんは、「人生初」の“ゾンビ”姿を披露しました。

    香取慎吾さん（時事通信より） / Via 時事通信社

    Twitter: @ktrsngofficial

    Twitter: @MapleStory_JP