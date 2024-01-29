【動画】ゾンビと化した香取慎吾を見る

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ゾンビになっても消せない”オーラ”よ。
#メイプルストーリー をはじめましょう。— 香取 慎吾 (@ktrsngofficial) January 25, 2024
今なら香取慎吾もらえる！https://t.co/tkJqDzEmMS pic.twitter.com/2ihplX4Em4
／#メイプルストーリー TVCM🍄— メイプルストーリー公式＠NEW AGE (@MapleStory_JP) January 25, 2024
本日より放映開始📺🧟
＼
リトカ名人でおなじみの
#香取慎吾 さんにご出演いただいたっぷる！
香取さん演じるゾンビが
メイプルストーリー にハマる姿に注目ぷる👀✨
CMは全部で3種類っぷる！要チェックぷる！
特設サイトはコチラっぷる！https://t.co/zhwT47V7HF pic.twitter.com/xeZAHi8IhM