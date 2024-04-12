【画像＆動画】「本家より怖い」？ モンダミンと『8番出口』コラボCMを見る

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アース製薬公式（@EarthOfficialJP）が4月12日にX（旧Twitter）を更新。人気インディーズゲーム『8番出口』とコラボしたCMを公開し大きな話題になっています。『8番出口』さながらの地下通路を舞台に、押し寄せる“異変”は……おじさん？
#モンダミン と 脱出ホラーゲーム #8番出口 がコラボした新WebCM公開！— アース製薬🌏 (@EarthOfficialJP) April 12, 2024
“異変”があれば通路を引き返す、“異変”がなければ進む。
あなたは“異変”に気付くことができますか・・？
“異変”のないお口にするために、#歯みがき後にモンダミン でお口総仕上げ！#モ番出口
© 2023 KOTAKE CREATE pic.twitter.com/5OeAtzvGl1