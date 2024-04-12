    【画像＆動画】「本家より怖い」？ モンダミンと『8番出口』コラボCMを見る

    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）が4月12日にX（旧Twitter）を更新。人気インディーズゲーム『8番出口』とコラボしたCMを公開し大きな話題になっています。『8番出口』さながらの地下通路を舞台に、押し寄せる“異変”は……おじさん？

    keitoarai
    by keitoarai

    荒井 啓仁 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @EarthOfficialJP

    「お口クチュクチュって何ぃー！？」

    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より
    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より / Via Twitter: @EarthOfficialJP
    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より
    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より / Via Twitter: @EarthOfficialJP

    ！？

    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より
    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より / Via Twitter: @EarthOfficialJP
    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より
    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より / Via Twitter: @EarthOfficialJP

    ！？

    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より
    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より / Via Twitter: @EarthOfficialJP

    「お口クチュクチュしたおっさん達に迫られるの怖すぎる」

    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より
    アース製薬公式（@EarthOfficialJP）公式X（旧Twitter）より / Via Twitter: @EarthOfficialJP