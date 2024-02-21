【動画集】「はやすぎwww」スケボーを華麗に乗りこなす“亀”を見る
思ってたよりも速くて笑っちゃう。
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スケボー歴4ヶ月とは思えない乗りこなし🐢www pic.twitter.com/d70kYq5JLR— アメチカンのもな@福岡の猫 (@Mh0MLiErcV8E97C) February 14, 2024
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クサガメ🐢軍曹にスケボー買ったんですけど見てwwwwww pic.twitter.com/I20cmbU2g7— アメチカンのもな@福岡の猫 (@Mh0MLiErcV8E97C) October 16, 2023
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はやすぎwwwwwwwww pic.twitter.com/I6B5cWNjms— アメチカンのもな@福岡の猫 (@Mh0MLiErcV8E97C) January 24, 2024
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よくラジコンと間違えられます pic.twitter.com/o6vHyXDgLG— アメチカンのもな@福岡の猫 (@Mh0MLiErcV8E97C) February 5, 2024