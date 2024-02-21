    【動画集】「はやすぎwww」スケボーを華麗に乗りこなす“亀”を見る

    思ってたよりも速くて笑っちゃう。

    keitoarai
    by keitoarai

    荒井 啓仁 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @Mh0MLiErcV8E97C

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    スケボーに乗り猫を追いかける亀
    飼い主のアメチカンのもな@福岡の猫（@Mh0MLiErcV8E97C）さんのX（旧Twitter）より / Via x.com
    スケボーに乗る亀、華麗なターン
    飼い主のアメチカンのもな@福岡の猫（@Mh0MLiErcV8E97C）さんのX（旧Twitter）より / Via x.com