【動画＆画像】「どこまでも追いかけるよ」「意外と動けるね…」マッチョフクロウDuoを見る
言語学習アプリ「Duolingo」が5月26日に開催したイベントが話題になっています。パルクール選手を起用した“究極の鬼ごっこ”を収めた動画は4.3万ものいいねが集まりました。というか、なんで鬼ごっこ……？
Twitter: @Duolingo_Japan
どこまでも追いかけるよ pic.twitter.com/4544MDuNtJ— Duolingo(デュオリンゴ) | 日本公式🇯🇵 (@Duolingo_Japan) May 26, 2024
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バーン#ディオリンゴ#デュオリンゴ pic.twitter.com/FEahKM7Lnl— Duolingo(デュオリンゴ) | 日本公式🇯🇵 (@Duolingo_Japan) April 14, 2024
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🔥パルクールの鬼ごっこ開催🔥— Duolingo(デュオリンゴ) | 日本公式🇯🇵 (@Duolingo_Japan) May 22, 2024
きみはDuoから逃げ切れるか？
日程：2024年5月26日(日)12:00~18:00
場所：アクアシティお台場3F アクアアリーナ
レッスンをサボるみんなをとことん追いかけるよ！ pic.twitter.com/sfs7K1PyuF