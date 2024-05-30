    【動画＆画像】「どこまでも追いかけるよ」「意外と動けるね…」マッチョフクロウDuoを見る

    言語学習アプリ「Duolingo」が5月26日に開催したイベントが話題になっています。パルクール選手を起用した“究極の鬼ごっこ”を収めた動画は4.3万ものいいねが集まりました。というか、なんで鬼ごっこ……？

    keitoarai
    by keitoarai

    荒井 啓仁 / BuzzFeed Contents Writer

    どこまでも追いかけるよ pic.twitter.com/4544MDuNtJ

    — Duolingo(デュオリンゴ) | 日本公式🇯🇵 (@Duolingo_Japan) May 26, 2024
    Twitter: @Duolingo_Japan
    マッチョすぎるDuoたち
    マッチョすぎるDuoたち / Via Duolingo提供

    バーン#ディオリンゴ#デュオリンゴ pic.twitter.com/FEahKM7Lnl

    — Duolingo(デュオリンゴ) | 日本公式🇯🇵 (@Duolingo_Japan) April 14, 2024
    Twitter: @Duolingo_Japan
    空中で回転するDuoと見守るDuo
    空中で回転するDuoと見守るDuo / Via Duolingo提供

    🔥パルクールの鬼ごっこ開催🔥
    きみはDuoから逃げ切れるか？
    日程：2024年5月26日(日)12:00~18:00
    場所：アクアシティお台場3F アクアアリーナ
    レッスンをサボるみんなをとことん追いかけるよ！ pic.twitter.com/sfs7K1PyuF

    — Duolingo(デュオリンゴ) | 日本公式🇯🇵 (@Duolingo_Japan) May 22, 2024
    Twitter: @Duolingo_Japan