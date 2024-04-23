【動画集】片山さん製作の“100均ロボ”たちを見る
とあるユーザーが4月5日、X（旧Twitter）に投稿した“ロボット”の動画が3.4万いいねを集めるほどの話題に。奇妙な動きで和室を動き回る動画に写るロボットは「テオ・ヤンセン」と「ボストン・ダイナミクス」を足したような趣があり……。
Twitter: @katabomb2
すごい微妙なのができた https://t.co/rSjnl4E8p5 pic.twitter.com/GoFBtiKfo3— 片山 均@八幡浜の三瀬医院 (@katabomb2) April 5, 2024
Twitter: @katabomb2
竹のおはし、木製スティック、ストロー、タイルマット、画鋲などで、100均のパチ四駆 SPEED STARを後ろ向きに載せて動く4輪駆動6脚歩行ロボを作りました。その名もRATS DEEPS！！— 片山 均@八幡浜の三瀬医院 (@katabomb2) March 10, 2024
（正規のミニ四駆でも動きます）#リンク機構 #パチ四駆 #ミニ四駆 #100均ロボ #100円ロボット部 #8バーリンク pic.twitter.com/SEF6YjCyry
Twitter: @katabomb2
殆どの #毛玉取りロボット は毛玉取り、竹のおはし、木製スティック、爪楊枝、ストロー、ミニストロー、厚紙、タイルマット、輪ゴムで作れるよ。#2020年の毛玉取りを振り返る #三瀬医院2020 #100円ロボット部 #毛玉取り2020 pic.twitter.com/gr5s9wbt1b— 片山 均@八幡浜の三瀬医院 (@katabomb2) December 20, 2020