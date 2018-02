1997年、ヴェルサーチ殺害後に撮影された、心を揺さぶる50枚の写真

More

ライアン・マーフィーが制作総指揮を手がける、ケーブル局「FX」の人気テレビドラマ「アメリカン・クライム・ストーリー」の新シーズンが1月17日に始まった。タイトルは、「ジャンニ・ヴェルサーチ殺害事件(The Assassination of Gianni Versace:邦題は未定)」だ。イタリアの有名デザイナー、ジャンニ・ヴェルサーチの晩年の日々をたどりながら、連続殺人鬼アンドリュー・クナナンの素顔を探るものだ。

Lionel Cironneau / ASSOCIATED PRESS, FBI / Getty Images

Massimo Bianchi / ASSOCIATED PRESS, Massimo Bianchi / AP

9月、ローマでヴェルサーチに捧げるファッション・ショー「ウィメン・アンダー・ザ・スターズ(Women Under the Stars)」が開催され、ナオミ・キャンベルがステージに立った。ショーの終わりに、キャンベルは涙をぬぐった。

