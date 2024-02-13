【画像】「みんなに愛され続けてるさゆみん♡」道重さゆみ＆ヤバイTシャツ屋さんの集合写真を見る
「ヤバイTシャツ屋さん」メンバーとの集合写真などを公開♡
道重さんは2月10日の札幌公演にゲスト出演しました。 / Via Twitter: @yabaT_official
🎉解禁🎉#ヤバT47都道府県ツアー— ヤバイTシャツ屋さん（バンド）新アルバム出たから絶対聴いて！ (@yabaT_official) February 1, 2024
札幌公演ゲスト解禁！
2/10(土)北海道・Zepp Sapporo
ゲスト：道重さゆみ
ローチケhttps://t.co/hLrTTmCRyC
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🎫一般発売中!ヤバTに詳しくない方もライブハウス初心者の方も大歓迎!絶対に楽しませます! pic.twitter.com/TAU1rCZXbB
Twitter: @yabaT_aribobo
北海道Zepp Sappro！— ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん） (@yabaT_aribobo) February 10, 2024
道重さゆみさんと！
道重さんとライブをゴリゴリに愛で作り上げたいのと、顧客に道重さんの芯からくるかっこよさやロックなところを体感してほしいというのが叶った！
夢じゃない、素敵な現実。
道重さんのことが本当に大好き！
皆超感謝らゔ#ヤバT47都道府県ツアー 49/57 終 pic.twitter.com/BgC0Vz8IP0
道重さんと「ヤバイTシャツ屋さん」、公演に訪れたファンが写った集合写真 / Via Twitter: @yabaT_official
24.2.10#ヤバT47都道府県ツアー— ヤバイTシャツ屋さん（バンド）新アルバム出たから絶対聴いて！ (@yabaT_official) February 10, 2024
北海道・Zepp Sapporo
w/道重さゆみ
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