    【画像】「みんなに愛され続けてるさゆみん♡」道重さゆみ＆ヤバイTシャツ屋さんの集合写真を見る

    「ヤバイTシャツ屋さん」メンバーとの集合写真などを公開♡

    Kako Yoshihara
    by Kako Yoshihara

    吉原 賀子 / BuzzFeed Contents Writer

    道重さんは2月10日の札幌公演にゲスト出演しました。 / Via Twitter: @yabaT_official

    Twitter: @yabaT_aribobo

    道重さんと「ヤバイTシャツ屋さん」、公演に訪れたファンが写った集合写真 / Via Twitter: @yabaT_official