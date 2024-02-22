    【画像】「コンプしたい♡」おぱんちゅうさぎ × コメダ珈琲店のコラボメニューを見る

    コラボレーション企画が2024年3月1日からスタート！

    Kako Yoshihara
    by Kako Yoshihara

    吉原 賀子 / BuzzFeed Contents Writer

    キャラクターがカフェでパンケーキを楽しむ様子。3月1日にイベント開催予定。
    コラボキャンペーン「コメダ珈琲店で食べたいんですけど～！」 / Via 株式会社コメダ

    三種類のコラボメニュー

    ピンクのアイシングとクリームがのったドーナツ。キャラクターチョコのトッピングあり。
    「桜咲く おぱんちゅうさぎのシロノワール」 950円～1010円（ミニサイズ 750円～810円）※価格は店舗により異なります。 / Via 株式会社コメダ
    ソフトクリームがトッピングされた透明のカップに入ったピンク色のドリンク。
    「桜薫る おぱんちゅうさぎのクリームソーダ」 750円～990円※価格は店舗により異なります。 / Via 株式会社コメダ
    アイスクリームが盛られたコーンが皿に載っている
    「桜舞う おぱんちゅうさぎのソフトクリーム」 650円～730円※価格は店舗により異なります。 / Via 株式会社コメダ

    販売期間は4月上旬まで！

    2月19日に“匂わせ”されていたおぱんちゅうさぎ。 / Via Twitter: @KomedaOfficial

    Twitter: @KomedaOfficial