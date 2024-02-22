【画像】「コンプしたい♡」おぱんちゅうさぎ × コメダ珈琲店のコラボメニューを見る

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コラボレーション企画が2024年3月1日からスタート！
ぽかぽか暖かくなってきて誰かがコメダ珈琲店へ遊びに来たみたいです。 pic.twitter.com/50QkeQYEn0— コメダ珈琲店 (@KomedaOfficial) February 19, 2024
＼予告❣✨／— コメダ珈琲店 (@KomedaOfficial) February 21, 2024
「おぱんちゅうさぎ」とのコラボキャンペーン
「コメダ珈琲店で食べたいんですけど～！」が開催！
お待たせしました！
ぱんつを履いたあの子がやってくる！
ん？甘くて美味しい匂いがするぞ
ちかくのお店でちょっと一息
ゆったりと春のひとときをコメダ珈琲店で🌸… pic.twitter.com/mULeadUoTV