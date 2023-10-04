    【動画】「このかわいさはヤバい」iPhoneノーマルカメラで撮影した無加工の藤田ニコル

    モデルでタレントの藤田ニコルさんがX（旧Twitter）を更新。10月3日に、iPhoneのノーマルカメラで撮影した動画を公開しました。📸

    Kako Yoshihara
    by Kako Yoshihara

    吉原 賀子 BuzzFeed News Intern, Japan

    Twitter: @0220nicole

    「無加工で盛れる夏メイク」も……！

    Twitter: @vivi_magazine