【動画】「このかわいさはヤバい」iPhoneノーマルカメラで撮影した無加工の藤田ニコル
モデルでタレントの藤田ニコルさんがX（旧Twitter）を更新。10月3日に、iPhoneのノーマルカメラで撮影した動画を公開しました。📸
Twitter: @0220nicole
無加工のiPhoneノーマルカメラ— 藤田 ニコル(にこるん)🌙 (@0220nicole) October 3, 2023
の私もたまには見て🐶 pic.twitter.com/YVP5KI54fi
「無加工で盛れる夏メイク」も……！
Twitter: @vivi_magazine
【無加工で盛れる夏メイク】— ViVi (@vivi_magazine) July 10, 2023
ALLニコル私物で作る、夏メイクがガチで盛れる…！ 今回のNicoselfの撮影現場では、フェスやデートで使える２パターンのメイクと、読者の方からの質問にも回答してくれたよ♡ 情報量半端ないから、繰り返し見て参考にしてね！ @0220nicolehttps://t.co/lRhbQdr4Bq pic.twitter.com/Jc0NZ8OdcQ