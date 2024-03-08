【画像・動画】「性的同意はどうやってとるの？」有識者23人が提案する“検索ワード”を見る
Google Japanは3月8日の国際女性デーに合わせて、23人の有識者と集めた“検索してみてほしいこと”を紹介するキャンペーンを実施しました。
3月8日は国際女性デー
今日は #国際女性デー 🌼— Google Japan (@googlejapan) March 7, 2024
身の回りに存在するジェンダーに
関する様々な問題。
仕事のこと、
教育や進学のこと、
スポーツのことや身体のこと、
私たちの未来のこと。
有識者たちと、#検索してみてほしいこと を集めました。
今日、あなたは何を検索しますか？#SearchForChange pic.twitter.com/bKEPMsWc7X
🗓 3 月 8 日は #国際女性デー 🌼— Google Japan (@googlejapan) March 4, 2024
有識者たちが選んだ
国際女性デーに #検索してみてほしいこと をご紹介します🖋
今日のテーマは『ビジネス・仕事』
気になるキーワードはありますか？💬#SearchForChange pic.twitter.com/DhJyGPS970
🗓 3 月 8 日は #国際女性デー 🌼— Google Japan (@googlejapan) March 6, 2024
#検索してみてほしいこと を、
有識者たちに選んでいただきました🖋
テーマは『スポーツ』。
みなさんが気になるキーワードは
ありますか？💬#SearchForChange pic.twitter.com/Yv5csGmIFG
🗓 3 月 8 日は #国際女性デー 🌼— Google Japan (@googlejapan) March 7, 2024
『教育』をテーマに、
有識者の方々が選んだ#検索してみてほしいこと を、
ご紹介します🖋
気になるキーワードはありますか？💬#SearchForChange pic.twitter.com/l6T45Vq6Zi
🗓 3 月 8 日は #国際女性デー 🌼— Google Japan (@googlejapan) March 6, 2024
ジェンダーについて#検索してみてほしいこと を、
有識者たちに選んでいただきました🖋
今日のテーマは
若い世代と考えたい、
『身体のことやくらしの課題』。
気になるキーワードはありますか？💬#SearchForChange pic.twitter.com/3BgQFCK7xe