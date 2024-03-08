    【画像・動画】「性的同意はどうやってとるの？」有識者23人が提案する“検索ワード”を見る

    Google Japanは3月8日の国際女性デーに合わせて、23人の有識者と集めた“検索してみてほしいこと”を紹介するキャンペーンを実施しました。

    Kako Yoshihara
    by Kako Yoshihara

    吉原 賀子 / BuzzFeed Contents Writer

    3月8日は国際女性デー

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    知ることから変わること「＃SearchForChange 」

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    YouTubeチャンネル「Google Japan」より「Google：知ることから変わること #SearchForChange 2024」 / Via youtube.com