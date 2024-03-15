【画像】神木隆之介からのラブコールを毎年受けまくり！ 新海監督の神木くん卓上カレンダー
映画監督の新海誠さんがX（旧Twitter）を公開。「自慢ですー！」とコメントし、これまでの監督作品に出演してきた俳優の神木隆之介さんのカレンダーの写真を投稿しました。カレンダーには神木さんの直筆サインとメッセージが書かれていますが、その内容とは......？
Twitter: @shinkaimakoto
毎年自慢してしまって恐縮なんですが！笑 素敵な方です。 pic.twitter.com/hlEkWXunlo— 新海誠 (@shinkaimakoto) December 28, 2021
Twitter: @shinkaimakoto
自慢でたいへん恐縮なんですが、神木くんから今年もいただきました！元気がでるなあ。 pic.twitter.com/JDnQdU3L70— 新海誠 (@shinkaimakoto) January 8, 2021
Twitter: @shinkaimakoto
そして昨夜、神木くんにいただきました。良いでしょう！ pic.twitter.com/pe3j6PqqKf— 新海誠 (@shinkaimakoto) December 21, 2019