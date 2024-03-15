    【画像】神木隆之介からのラブコールを毎年受けまくり！ 新海監督の神木くん卓上カレンダー

    映画監督の新海誠さんがX（旧Twitter）を公開。「自慢ですー！」とコメントし、これまでの監督作品に出演してきた俳優の神木隆之介さんのカレンダーの写真を投稿しました。カレンダーには神木さんの直筆サインとメッセージが書かれていますが、その内容とは......？

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    by kakoiwaki

    岩木華子 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @shinkaimakoto

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