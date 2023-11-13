    【画像】今に伝わる”蜻蛉切”を見る。山田さんの投稿もこちらから

    徳川家康の重臣「徳川四天王」のひとり、本多忠勝が愛用した「天下三名槍」のひとつ”蜻蛉切”の名が大河ドラマで呼ばれることに……！

    Junichi Miyagawa
    by Junichi Miyagawa

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