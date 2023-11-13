【画像】今に伝わる”蜻蛉切”を見る。山田さんの投稿もこちらから
徳川家康の重臣「徳川四天王」のひとり、本多忠勝が愛用した「天下三名槍」のひとつ”蜻蛉切”の名が大河ドラマで呼ばれることに……！
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＼本多忠勝の愛槍 蜻蛉切を展示します／— 佐野美術館 (@sanobi_koho) October 18, 2023
2023/10/28（土）～12/17（日）
静岡県三島市の佐野美術館にて
「日本刀の匠たち」展の特別展示でご覧いただけます。
大河ドラマファンのみなさまも、ぜひチェックしてください！https://t.co/rPu2Snnb9T#本多忠勝 #蜻蛉切 #徳川四天王 #徳川家康 pic.twitter.com/98pME14cXC
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#どうする家康— NHK名古屋 (@nhk_chubu) November 8, 2023
本多忠勝役 #山田裕貴 さんが
岐阜・関ケ原町 岐阜関ケ原古戦場記念館を訪ねる
大河たび最新作✨
あす9(木)の「まるっと！」で放送予定です。
⛰全国のみなさんへ⛰
NHKプラス見逃し配信予定です。始まったら改めてご案内しますね。https://t.co/ojOTC7D8mb pic.twitter.com/ue565uM0EH
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みなさんが喜んでくれている— 山田裕貴 (@00_yuki_Y) November 12, 2023
「蜻蛉切」どうしても名前を呼びたくて
アドリブで言ったら
使われてた
我こそは
本多平八郎忠勝#どうする家康
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そいやー— 山田裕貴 (@00_yuki_Y) November 12, 2023
本多平八郎忠勝の名槍「蜻蛉切」
蜻蛉は
Dragonfly
龍の名のつく役
7つ…やったか…？
ドラゴンボールシステムで
何か願い叶いますかね？
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＼本多忠勝の蜻蛉切 12/17（日）まで公開／— 佐野美術館 (@sanobi_koho) November 13, 2023
静岡県三島市の佐野美術館にて、天下三名槍のひとつ蜻蛉切を、360度ぐるりと鑑賞できるケースで展示！
写真は約1ｍの高さから。お子さまにも見やすい展示です。じっくりご覧ください♪https://t.co/rPu2SnnIZr#本多忠勝 #蜻蛉切 #徳川四天王 #徳川家康 pic.twitter.com/GOSz6Dca6L