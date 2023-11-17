    【画像】豪華講師陣の一覧はこちら

    多摩美術⼤学の初学者向け無料スクールが話題になっています。

    Junichi Miyagawa
    by Junichi Miyagawa

    BuzzFeed Contributor

    Tama Design High School の講師陣

    多摩美術大学のサイトより作成 / Via designhub.jp
    多摩美術大学のサイトより作成 / Via designhub.jp
    多摩美術大学のサイトより作成 / Via designhub.jp
    多摩美術大学のサイトより作成 / Via designhub.jp

    Twitter: @tamabi_tub

    Twitter: @tamabi_tub
    多摩美術大学提供
    多摩美術大学提供
    多摩美術大学提供