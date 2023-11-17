【画像】豪華講師陣の一覧はこちら

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多摩美術⼤学の初学者向け無料スクールが話題になっています。
Tama Design High Schoolの会場(六本木)での参加チケット申込ページを公開しました！席数が少ないので、ご希望の方は早めにお申込ください。(YouTubeでの視聴は申込不要です)— 多摩美術大学 TUB (@tamabi_tub) November 15, 2023
講義一覧https://t.co/cZsFKSo6GD
参加申込 https://t.co/e4uqVGAi6L pic.twitter.com/PrdziHxBTL
【増席のお知らせ】Tama Design High Schoolの会場レイアウトを見直し、少し増席します。＜11/17(金)12:00＞に、満席分のチケット受付を再開するのでご希望の方はお申込ください💡— 多摩美術大学 TUB (@tamabi_tub) November 16, 2023
講義一覧 https://t.co/cZsFKSo6GD
会場申込 https://t.co/e4uqVGAi6L