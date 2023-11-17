    【動画】愛犬とハイタッチする大谷選手を見る。本人投稿やヌートバー選手からのメッセ－ジもこちら

    史上初の快挙を成し遂げた大谷選手、愛犬まで希少なんですね……！

    Junichi Miyagawa
    by Junichi Miyagawa

    BuzzFeed Contributor

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    時事通信