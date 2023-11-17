【動画】愛犬とハイタッチする大谷選手を見る。本人投稿やヌートバー選手からのメッセ－ジもこちら
史上初の快挙を成し遂げた大谷選手、愛犬まで希少なんですね……！
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The moment Shohei Ohtani found out he was a 2x unanimous AL MVP. 👏🐶 pic.twitter.com/odQc9rYuSl— MLB (@MLB) November 17, 2023
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#大谷翔平 が満票でア・リーグMVPを受賞🥇— MLB Japan (@MLBJapan) November 16, 2023
2度のMVP受賞は日本人初！そして2度の満票MVPはメジャー史上初の快挙です🇯🇵 pic.twitter.com/Pavv1S0lOi
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#大谷翔平 の2度目のMVP獲得を祝して#ヌートバー からメッセージが届きました🎉🥰@MLB pic.twitter.com/O3DClSvKEr— MLB Japan (@MLBJapan) November 17, 2023