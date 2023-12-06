    【画像】小石川植物園のショクダイオオコンニャクの成長を見る

    めったに見られない機会！　においもかいでみたいかも……！！

    Junichi Miyagawa
    by Junichi Miyagawa

    BuzzFeed Contributor

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    開花イメージ（Getty Images）

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