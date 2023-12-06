【画像】小石川植物園のショクダイオオコンニャクの成長を見る
めったに見られない機会！ においもかいでみたいかも……！！
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公開温室のショクダイオオコンニャク Amorphophallus titanum (Becc.) Becc.に花芽がついたことが確認されました。無事開花すれば当園では2010年以来13年ぶりとなります。今後成長の様子を更新していきますのでお楽しみに！#小石川植物園 #サトイモ科 pic.twitter.com/yZONxKuiaG— 【公式】東京大学大学院理学系研究科附属植物園（小石川植物園） (@bg_utokyo) November 16, 2023
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今朝（9:30 AM）のショクダイオオコンニャクです。展示正面、向かって左、向かって右の3方向から撮影した写真を並べてみました。全長の測定結果は202cmとなりついに2mを超えました！#小石川植物園 pic.twitter.com/zhBAAGsX4b— 【公式】東京大学大学院理学系研究科附属植物園（小石川植物園） (@bg_utokyo) December 3, 2023
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【本日臨時開園】月曜日は通常閉園ですが、ショクダイオオコンニャク開花が近いことから臨時開園しております。紅葉も見頃ですので是非ご来園ください。#小石川植物園#紅葉2023 #ショクダイオオコンニャク— 【公式】東京大学大学院理学系研究科附属植物園（小石川植物園） (@bg_utokyo) December 4, 2023
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今日のショクダイオオコンニャクの様子です。左が午前（8:00 AM）、右が午後（4:00 PM）に撮影した写真です。日中あまり大きな変化は見られませんでした。全長の測定結果は206cmでした（4:00 PM）。https://t.co/0tUwcnnMfX#小石川植物園 pic.twitter.com/EfbZoCYlT0— 【公式】東京大学大学院理学系研究科附属植物園（小石川植物園） (@bg_utokyo) December 4, 2023
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今日放送された連続テレビ小説「らんまん」（ＮＨＫ）。園内での撮影シーンです。#小石川植物園 #朝ドラらんまん #牧野富太郎 pic.twitter.com/hpo2OTvnQ9— 【公式】東京大学大学院理学系研究科附属植物園（小石川植物園） (@bg_utokyo) September 26, 2023