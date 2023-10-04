【画像】「5度見した」北川さんが公開した神戸北野ホテルの写真はこちら
女優の北川景子さんがデビュー20周年を公式X（旧Twitter）で報告しました。
Twitter: @KKeiko_official
写真集、本日発売です！— 北川景子/ Keiko Kitagawa (@KKeiko_official) October 4, 2023
今日でちょうどデビューして20年。
これまで支えてくださった皆様、ありがとうございます☺️
（北川）#神戸北野ホテル pic.twitter.com/hrKlXvCMaD
Twitter: @KKeiko_official
劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」の舞台挨拶に出席しました。— 北川景子/ Keiko Kitagawa (@KKeiko_official) June 14, 2023
私は《後編》で、セーラーコスモスの声のお話をいただき、お受けしました。
申し訳ございません。
20年前、実写版のセーラームーンのオーディションを受けた部屋で、本日取材がありました。
後編も宜しかったら見てください。 pic.twitter.com/TFuQMkCpr9