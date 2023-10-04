    【画像】「5度見した」北川さんが公開した神戸北野ホテルの写真はこちら

    女優の北川景子さんがデビュー20周年を公式X（旧Twitter）で報告しました。

    Junichi Miyagawa
    by Junichi Miyagawa

    BuzzFeed Contributor

    Twitter: @KKeiko_official

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