【動画】無人タクシーのテスト走行を見る
ついに無人車が都内を走行することに！
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／— Honda 本田技研工業 (@HondaJP) October 19, 2023
自動運転タクシーサービスを
2026年初頭 東京都心部で開始
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クルーズ、GM、Hondaの3社は、サービス提供を担う合弁会社を設立することで基本合意しました。
新たな移動体験を提供する専用車両「クルーズ・オリジン」は #JMS2023 のHondaブースに展示されます。
詳細☞https://t.co/6ONFVfR4rJ pic.twitter.com/T0JC7kbuIU
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吉村知事、横山市長、ライドシェアも議論すべきだが、大阪にも無人タクシー導入を働きかけるべき！ https://t.co/QYPNOl5csO— 松井一郎 (@gogoichiro) October 19, 2023
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米国で自動運転タクシーサービスを展開しているクルーズ社・フォークトCEOとホンダ・三部社長が来訪。米国GM社と3社共同で、日本における自動運転タクシーサービス(写真:車両)を2026年に開始するとの報告。本日、関係省庁連携の「レベル4モビリティ・アクセラレーション・コミッティ」を立ち上げ、自動… pic.twitter.com/bHjYCkMiXx— 西村やすとし NISHIMURA Yasutoshi (@nishy03) October 19, 2023
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本日展示が追加発表された、クルーズ・オリジンをぜひ見てほしいです！— Honda 本田技研工業 (@HondaJP) October 19, 2023
”運転手のいない”モビリティで、2026年初頭から東京都心部で実際に走り出します。#推しモビ #JMS2023 #Honda#ジャパンモビリティショー https://t.co/b0UPdbtCXf pic.twitter.com/JTr2nr8RoK