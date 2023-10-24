    【動画】無人タクシーのテスト走行を見る

    ついに無人車が都内を走行することに！

    Junichi Miyagawa
    by Junichi Miyagawa

    BuzzFeed Contributor

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