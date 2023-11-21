    【本人投稿】広瀬アリスと山田裕貴のX上のやりとりを見る

    なんか話さなきゃって思って、ぎこちなくなる感じ、あるある……！

    Junichi Miyagawa
    by Junichi Miyagawa

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    時事通信