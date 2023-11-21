【本人投稿】広瀬アリスと山田裕貴のX上のやりとりを見る

結構人見知りで物凄く緊張しい。すぐ様子伺ってしまう癖があります。大河の打ち上げにお邪魔した時話しかけてくださったんですけど久々にお会いするもんだから人見知り大爆発して。「あ、、あははありがとございます、、」と答えたこと今でも悔やんでおります。内心めちゃくちゃ嬉しかったですそれ以降…