【本人投稿】広瀬アリスと山田裕貴のX上のやりとりを見る
なんか話さなきゃって思って、ぎこちなくなる感じ、あるある……！
Twitter: @Alice1211_Mg
結構人見知りで物凄く緊張しい。すぐ様子伺ってしまう癖があります。大河の打ち上げにお邪魔した時話しかけてくださったんですけど久々にお会いするもんだから人見知り大爆発して。「あ、、あははありがとございます、、」と答えたこと今でも悔やんでおります。内心めちゃくちゃ嬉しかったですそれ以降…— 広瀬アリス (@Alice1211_Mg) November 20, 2023
Twitter: @00_yuki_Y
ありがとう笑— 山田裕貴 (@00_yuki_Y) November 20, 2023
ラジオ聴いてくれてるのがびっくり😭👍🏻
すみまさん
おれも人見知りすぎて
申し訳ない😂 https://t.co/Af6oA83bVz
Twitter: @nhk_ieyasu
#どうする家康— 大河ドラマ「どうする家康」 (@nhk_ieyasu) September 24, 2023
第36回「於愛日記」
このあと夜 8:00 放送！
「殿はお慕いするお方ではない」
明かされる於愛の秘密
▼ 前回を2分で振り返るhttps://t.co/6s1024tKOF#於愛の方 #広瀬アリス pic.twitter.com/W87Df9SWJ0