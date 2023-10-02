【画像】「もうすぐ天下人カップル」のツーショットを見る。北川さんのお市と茶々もこちら
女優の北川景子さんが公式X（旧Twitter）を更新。大河ドラマ『どうする家康』（NHK）のオフショットを公開しました。
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殿下〜、殿下〜☺️✨— 北川景子/ Keiko Kitagawa (@KKeiko_official) October 1, 2023
（茶々）#どうする家康 pic.twitter.com/XiQP22erSV
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第30回「新たなる覇者」— 大河ドラマ「どうする家康」 (@nhk_ieyasu) August 6, 2023
ご覧いただきありがとうございました。
▼ NHKプラスでもう一度見るhttps://t.co/zseQC6K7Ph#どうする家康 pic.twitter.com/1FWRNx1spY
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#どうする家康— 大河ドラマ「どうする家康」 (@nhk_ieyasu) September 24, 2023
🎬 名場面 その①
秀吉の新たなる側室・茶々
「ダァーーン！！」
🔻 第36回全編をみるhttps://t.co/ztvzA3qT6s
お市にうり二つな茶々に驚く家康…！#徳川家康 #松本潤#茶々 #北川景子#豊臣秀吉 #ムロツヨシ pic.twitter.com/lPmoGMz7gg
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引っ張りに引っ張りました。— 北川景子/ Keiko Kitagawa (@KKeiko_official) September 24, 2023
お初にお目にかかります、茶々です。
お市に続き茶々も演じます。
（薄々気づいてましたよね😅）
親の仇を討ち、天下を取るためだけに生きる強い女です。
勝つためには手段を選びません。
恨むは家康、打倒家康⭐︎
よろしくお願いします！
（茶々） pic.twitter.com/nXI6tfvtBt