    【画像】「もうすぐ天下人カップル」のツーショットを見る。北川さんのお市と茶々もこちら

    女優の北川景子さんが公式X（旧Twitter）を更新。大河ドラマ『どうする家康』（NHK）のオフショットを公開しました。

    Junichi Miyagawa
    by Junichi Miyagawa

    BuzzFeed Contributor

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