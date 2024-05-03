【動画で見る】ちょっと照れてる…！？『名探偵コナン』青山剛昌の「プロフェッショナル」の答えはこちら。実際にイラストを描く様子も
5月3日に放送された『プロフェッショナル仕事の流儀』（NHK総合）に『名探偵コナン』の作者・青山剛昌さんが出演。恒例の「プロフェッショナルとは、」という問いへの答えに、ファンから「身に染みる」「それができる人は本当にすごい」など多くの反響が寄せられています。
Twitter: @nhk_proff
【ご視聴、ありがとうございました！】— プロフェッショナル仕事の流儀 (@nhk_proff) May 2, 2024
漫画家 #青山剛昌 さんの 「#プロフェッショナル とは、」はこちら！
「俺のことを、プロフェッショナルと認めてくれるならですけど･･･」
ファンやクリエーターのみならず、たくさんの人に聞いてほしい言葉です
📱見逃し配信👇https://t.co/54ApPmLbJY pic.twitter.com/jYqh6LTeeH
Twitter: @nhk_proff
【いよいよ今夜7⃣時3⃣0⃣分！⚽】— プロフェッショナル仕事の流儀 (@nhk_proff) May 1, 2024
豪華声優陣とともにお送りした予告動画、最後は、#青山剛昌 さんが尊敬する超有名漫画家へのインタビュー！
お楽しみに⚾#プロフェッショナル
📺総合 5/2(木)夜7時半
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