【画像】「何だこのレジェンド達」週刊少年ジャンプ「スポーツ漫画賞」を審査する大谷翔平＆豪華漫画家陣を見る

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『週刊少年ジャンプ』（集英社）の公式YouTubeが5月28日、新設される「ジャンプスポーツ漫画賞」の審査員を大谷翔平選手と豪華漫画家陣が務めることを発表しました。この発表にファンからは 「釣りだと思うレベル」「何だこのレジェンド達」など反響が寄せられています。
／#ジャンプPRESS にて発表❗️— 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) May 27, 2024
規格外のスポーツ漫画賞誕生🎉
＼#ジャンプスポーツ漫画賞 は
超一流のスポーツ漫画作家&
最高のスポーツ選手が最終審査❗️
審査員#井上雄彦 先生#稲垣理一郎 先生#藤巻忠俊 先生#大谷翔平 選手
▽詳細・応募は公式HPへhttps://t.co/p3Zv7xlLIc pic.twitter.com/5T12cmWmQM