    【画像】観測された「金環日食」が“神秘的”すぎる。日本で次に見られるのは…

    10月14日（現地時間）、南北アメリカ大陸で「金環日食」が観測されました。その一瞬を捉えた写真を紹介します📸

    Joseph Longo
    by Joseph Longo

    BuzzFeed Staff

    現地時間10月14日、南北アメリカ大陸の各地で金環日食が観測されました。

    金環日食は、月・地球・太陽が一直線に並んだときに起こります。月が地球から最も遠い距離にあるとき、月が太陽よりも小さく見え、「光の輪」のように見える現象です。

    今回の金環日食はアメリカ西部、中央アメリカ、南アメリカで観測されました。

    今回観測された金環日食の写真をご紹介します📸

    1.パナマ、ペノノメで観測された金環日食

    LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images

    2.アメリカ、ニューメキシコ州、アルバカーキ

    PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

    3.コロンビア、タタコア

    Juancho Torres/Anadolu via Getty Images

    4.アメリカ、テキサス州、ベルネ

    Rick Kern / Getty Images

    5.メキシコ、チェトゥマル

    PACO BRONX/AFP via Getty Images

    6.アメリカ、ネバダ州、ウィネマッカ

    Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

    7.アメリカ、テキサス州、ヒューストン

    Elizabeth Conley/Houston Chronicle via Getty Images

    「炎の輪」以外にも、太陽の一部が月に隠れた金環日食の様子も観測されました。

    8.ホンジュラス、テグシシガルパ

    ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images

    9.メキシコ、メキシコシティ

    Luis Barron / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

    10.アメリカ、ユタ州のキャピトル・リーフ国立公園

    George Frey / Getty Images

    11.パナマ、ペノノメ

    Luis Acosta / AFP via Getty Images

    12.エルサルバドル、サンサルバドル

    Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

    13.アメリカ、ユタ州のキャピトル・リーフ国立公園

    George Frey / Getty Images

    国立天文台によると、次に日本で日食が起こるのは2030年6月1日ということです。

    日本全国で部分日食が、北海道の広範囲で金環日食が見られるようです。

    この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：久保舞菜美