Buzz·掲載日 3 分前【画像】観測された「金環日食」が“神秘的”すぎる。日本で次に見られるのは…10月14日（現地時間）、南北アメリカ大陸で「金環日食」が観測されました。その一瞬を捉えた写真を紹介します📸by Joseph LongoBuzzFeed StaffFacebookPinterestTwitterMailLink 現地時間10月14日、南北アメリカ大陸の各地で金環日食が観測されました。 金環日食は、月・地球・太陽が一直線に並んだときに起こります。月が地球から最も遠い距離にあるとき、月が太陽よりも小さく見え、「光の輪」のように見える現象です。今回の金環日食はアメリカ西部、中央アメリカ、南アメリカで観測されました。 今回観測された金環日食の写真をご紹介します📸 1.パナマ、ペノノメで観測された金環日食 LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images 2.アメリカ、ニューメキシコ州、アルバカーキ PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images 3.コロンビア、タタコア Juancho Torres/Anadolu via Getty Images 4.アメリカ、テキサス州、ベルネ Rick Kern / Getty Images 5.メキシコ、チェトゥマル PACO BRONX/AFP via Getty Images 6.アメリカ、ネバダ州、ウィネマッカ Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images 7.アメリカ、テキサス州、ヒューストン Elizabeth Conley/Houston Chronicle via Getty Images 「炎の輪」以外にも、太陽の一部が月に隠れた金環日食の様子も観測されました。 8.ホンジュラス、テグシシガルパ ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images 9.メキシコ、メキシコシティ Luis Barron / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images 10.アメリカ、ユタ州のキャピトル・リーフ国立公園 George Frey / Getty Images 11.パナマ、ペノノメ Luis Acosta / AFP via Getty Images 12.エルサルバドル、サンサルバドル Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images 13.アメリカ、ユタ州のキャピトル・リーフ国立公園 George Frey / Getty Images 国立天文台によると、次に日本で日食が起こるのは2030年6月1日ということです。 日本全国で部分日食が、北海道の広範囲で金環日食が見られるようです。 この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：久保舞菜美