【動画】発端となったマスク氏の発言を見る（34分40秒～）

ネット上では「有料化するらしい」「いや、有料化はデマらしい」とさまざまな解釈が飛び交っていましたが、ようやく公式見解らしきものがマスク氏本人により投下されました。有料化を心配していた人はとりあえず一安心？