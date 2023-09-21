【動画】発端となったマスク氏の発言を見る（34分40秒～）
ネット上では「有料化するらしい」「いや、有料化はデマらしい」とさまざまな解釈が飛び交っていましたが、ようやく公式見解らしきものがマスク氏本人により投下されました。有料化を心配していた人はとりあえず一安心？
発端はマスク氏とイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相との対談での発言
対談のアーカイブ。当該発言は動画の34分40秒ごろから（ベンヤミン・ネタニヤフ首相の公式Xより） / Via Twitter: @netanyahu
LIVE: Speaking with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization. https://t.co/XiAQwOXzcP— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 18, 2023
この発言をもとに「X有料化」と世界中で報道
Twitter: @DailyLoud
Elon Musk says users will soon have to pay a small monthly payment for X in effort to stop bots pic.twitter.com/kRE4gDNj6b— Daily Loud (@DailyLoud) September 19, 2023
投稿に「有料化するとは言っていない」とのコミュニティノートが付く
どちらとも解釈できる発言でしたが、マスク氏はコミュニティノートの指摘を支持（有料化を遠回しに否定）
Twitter: @elonmusk
And @CommunityNotes scores again— Elon Musk (@elonmusk) September 20, 2023