「ジャニーズ革命起こしすぎｗ」4月からラジオのタイムフリー＆エリアフリーに対応

その他、BuzzFeed Japan編集部では、ニッポン放送(「中居正広 ON&ON AIR」など)、TOKYO FM(「木村拓哉のWHAT’S UP SMAP」など)、ラジオ関西(「ジャニーズWEST もぎたて関ジュース」など)の対応も確認しました。

【3/22 15時】 『KAT-TUN 2018 FIRST IMPRESSION – Ask Yourself』を #ラインライブ で独占配信決定🙈❤️#亀梨和也 さん #上田竜也 さん #中丸雄一 さんのデビュー日を一緒にお祝いしよう‼️視聴予約して待っててね☝️ ▷https://t.co/2t2MED8PGZ #LINE_LIVE_番組表 https://t.co/hIHGor5Sca

