日常に蔓延しているセクハラ。過去の体験に向き合う写真プロジェクト

Cheer Up Luvは、セクハラを受けた女性の訴えを綴る進行中のプロジェクトだ。女性の声を届け、一度は自分ではどうにもできなかった体験の主導権を取り戻すためのプラットフォームである。セクハラの体験は、露出魔との遭遇だったり、言葉による性的被害だったり、実際に身体的に性的被害を受けたことだったりする。すべて公共の場で起きたことだ。セクハラ被害を受けた女性を写真に撮り、セクハラ体験を公表することで、セクハラがあった場所を自分のものとして取り戻す手助けをし、あまり語られることのない問題に光を当てる。これが、このプロジェクトの目的だ。

写真家Eliza Hatchの進行中のプロジェクト「Cheer Up Luv」では、 公共の場でセクハラを体験した女性に、その場所を再訪してもらい、嫌な思い出の場所となっているその場所をエンパワーメントの場として取り戻す機会を与えている。1枚1枚の写真はそれぞれがひとつひとつの重要な物語でありながら、合わせてみることでセクハラが身の毛もよだつほど蔓延していることが明らかになる。

Cheer Up Luvの「元気出して(Cheer up, love)」は、私の人生における普遍のテーマだ。2017年の初頭、道を歩いていたら、見知らぬ男に「元気出せよ(Cheer up)」とすれ違いざまに言われ、同じ言葉なのにものすごく嫌な気分になった。聞き慣れた「元気出して」という言葉に無性に苛立ち、いてもたってもいられなくなった。ハラスメントのことを女友だちにすぐに話して、結局1時間以上も互いの経験を話し合うことになり、まるでセクハラが日常茶飯事であるかのように話が止まらなかった。

Cheer Up Luvへの反応には圧倒された。体験談を提供してくれる女性の数が、ここまで多いことは今までなかった。幅広い年代の女性が連絡をくれただけではなく、娘を心配する父親からメールをもらったり、過去のセクハラを謝罪したりする老人さえいた。伝えたいことを理解してもらえて、メッセージが広がっていることを感じることができ、とても心強く感じた。

