1960年代が文字通り「激動の時代」だったことを伝える写真たち

公民権運動のリーダーたちが、座り込み抗議運動について話し合うため、アトランタ大学(後にクラークアトランタ大学へと改称)のキャンパスに集結。1960年5月。左より、上列: Bernard Lee、Dave Forbes、Henry Thomas、Lonnie C. King Jr.、James Lawson。中列: Virginius Thornton、Wyatt Tee Walker牧師、Martin Luther King Jr.、Michael Penn。下列: Clarence Mitchell、Marion Barry

ワシントン記念塔の前に集まってワシントン大行進のセレモニー開始を待つデモ参加者ら。この後、彼らは「I Have a Dream」で知られようになるMartin Luther King Jr.の演説を聴くことになる。1963年8月28日

