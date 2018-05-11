労働者の権利のため世界中の人々が街へ繰り出し、声を上げた

5月1日は「労働の日」。初まりは1886年5月1日までさかのぼる。日本で初めてメーデーの行進が行われたのは1920年。東京・上野公園に集まった労働者たちは8時間労働制と最低賃金法の制定を訴えたという。
世界各地の5月1日を見てみよう。
トルコ, イスタンブール
フィリピン, マニラ
フランス, パリ
チリ, サンティアゴ
セルビア, ベオグラード
ロシア, モスクワ
日本, 東京
アメリカ, ニューヨーク
ドイツ, ミュンヘン
タイ, バンコク
香港
ギリシャ, アテネ
ケニア, ナイロビ
パキスタン, ラホール
ロシア, サンクトペテルブルク
レバノン, ベイルート
イタリア, トリノ
インド, アムリトサル
イラク, バグダッド
キューバ, ハバナ
バングラデシュ, ダッカ
オランダ, デン・ハーグ
この記事は英語から翻訳されました。翻訳：千葉雄登
BuzzFeed's resident photo geek.
Gabriel H. Sanchezに連絡する メールアドレス：gabriel.sanchez@buzzfeed.com.
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