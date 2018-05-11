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労働者の権利のため世界中の人々が街へ繰り出し、声を上げた

5月といえば、そう、メーデー。

Gabriel H. Sanchez
Gabriel H. Sanchez
BuzzFeed News Photo Essay Editor

5月1日は「労働の日」。初まりは1886年5月1日までさかのぼる。日本で初めてメーデーの行進が行われたのは1920年。東京・上野公園に集まった労働者たちは8時間労働制と最低賃金法の制定を訴えたという。

世界各地の5月1日を見てみよう。

トルコ, イスタンブール

Yasin Akgul / AFP / Getty Images

フィリピン, マニラ

Noel Celis / AFP / Getty Images


フランス, パリ

Thomas Samson / AFP / Getty Images
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チリ, サンティアゴ

Claudio Reyes / AFP / Getty Images

セルビア, ベオグラード

Anadolu Agency / Getty Images

ロシア, モスクワ

Anadolu Agency / Getty Images

日本, 東京

Nurphoto / Getty Images
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アメリカ, ニューヨーク

Drew Angerer / Getty Images

ドイツ, ミュンヘン

Nurphoto / Getty Images

タイ, バンコク

Nurphoto / Getty Images

香港

Anthony Wallace / AFP / Getty Images
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ギリシャ, アテネ

Aris Messinis / AFP / Getty Images

ケニア, ナイロビ

Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty Images

パキスタン, ラホール

Arif Ali / AFP / Getty Images

ロシア, サンクトペテルブルク

Olga Maltseva / AFP / Getty Images
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レバノン, ベイルート

Anwar Amro / AFP / Getty Images

イタリア, トリノ

Nurphoto / Getty Images

インド, アムリトサル

Narinder Nanu / AFP / Getty Images

イラク, バグダッド

Ahmad Al-rubaye / AFP / Getty Images
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キューバ, ハバナ

Yamil Lage / AFP / Getty Images

バングラデシュ, ダッカ

Nurphoto / Getty Images

オランダ, デン・ハーグ

Pierre Crom / Getty Images

この記事は英語から翻訳されました。翻訳：千葉雄登

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BuzzFeed's resident photo geek.

Gabriel H. Sanchezに連絡する　メールアドレス：gabriel.sanchez@buzzfeed.com.

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