アメリカでの密入国と国境警備 その現実を知る

アメリカ国内では、独立して動く場合もあれば、連邦政府機関を通じて動くこともある。1年くらい前、メキシコとの国境全長2,000マイルを走破した。西は太平洋に国境のフェンスが着水しているところから、東はテキサス州の南側、メキシコとの国境をなすリオ・グランデ川が河口でメキシコ湾に注ぎ込むまでだ。多くの移民が北へと国境を越えるのに通る荒々しい、そしてときには死をもたらす地域を見せたかった。また、移民支持団体も国境沿い、そしてアメリカ国内において重要な仕事をしており、どのように移民の手助けをしているのかも見せられた。

『Undocumented: Immigration and the Militarization of the US–Mexico Border(密入国:移民とメキシコ国境の軍事化)』とサブタイトルにあるように、国境警備もこのプロジェクトのメインテーマだ。国境警備を追うために、早朝や深夜に、米国国境警備隊員が密入国者の足取りを辿って、テキサス州リオ・グランデ川沿いの深い低木の茂みをぬうように歩き、米国移民法を執行するのを写真に収めた。

長く伸びる国境の荒れ地を監視する航空阻止隊員を撮るのに、ヘリコプターにもずいぶんと同乗した。また、移民・税関取締局の留置場と刑務所、不法入国者を大量に中央アメリカへと送り返す強制送還も写真に収めることができた。最初にこれらの連邦政府機関にアクセスできるようにするのは困難だった。だが、何度か撮影を許された。思うに、私が撮る写真は「常に前向き」というものではなかったが、正直で公平だと思ってもらえたのだと信じている。