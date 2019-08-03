猛暑は日本だけじゃない！26の証拠写真

ニューヨーク（アメリカ）
重慶（中国）
オスロ（ノルウェー）
東京
ワシントン D.C.（アメリカ）
重慶（中国）
ハーグ（オランダ）
ヘルシンキ（フィンランド）
ガザ（パレスチナ自治区）
シカゴ（アメリカ）
ブリュッセル（ベルギー）
サン・マロ（フランス）
パリ（フランス）
フライブルク（ドイツ）
ドゥラス（アルバニア）
コペンハーゲン（デンマーク）
プラハ（チェコ）
ベイルート（レバノン）
イスタンブール（トルコ）
キエフ（ウクライナ）
大連（中国）
バクタプル（ネパール）
バチカン市国
マドリード（スペイン）
シェフィールド（イギリス）
ダッカ（バングラデシュ）
この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：千葉雄登
Gabriel H. Sanchez is the photo essay editor for BuzzFeed News and is based in New York City.
Gabriel H. Sanchezに連絡する メールアドレス：gabriel.sanchez@buzzfeed.com.
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