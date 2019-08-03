猛暑は日本だけじゃない！26の証拠写真

日本でも真夏日が続く中、世界のあちこちで記録的な猛暑を記録している。

Gabriel H. Sanchez
Gabriel H. Sanchez
BuzzFeed News Photo Essay Editor

ニューヨーク（アメリカ）

Johannes Eisele / AFP=時事

ユニスフィアの周りで暑さをしのぐ人々。アメリカの中西部から東部では記録的な猛暑を観測。（7月21日）

重慶（中国）

Zou Le / Zou le - Imaginechina

スパイダーマンのコスチュームに身を包みプールで遊ぶ人々。開催されたフラッシュモブイベントでの一幕。（7月27日）

オスロ（ノルウェー）

Trond Reidar Teigen / AFP=時事

ノルウェーで新たにオープンしたリゾート「Bekkelagsbadet」で。水の中に飛び込む人。（7月23日）

東京

時事通信

公園の噴水で遊ぶ子どもたち。（7月29日）

ワシントン D.C.（アメリカ）

Alex Wroblewski / Getty Images

熱波に襲われていた日には国立公園で水が販売されていた。（7月20日）

重慶（中国）

Wu Liangzhu / Wu liangzhu - Imaginechina

氷の洞窟の中で鍋をつつく旅行者たち。（7月27日）

ハーグ（オランダ）

Phil Nijhuis / AFP=時事

水遊びを楽しむ人々。7月25日には観測史上最高の40.7度を記録した。（7月24日）

ヘルシンキ（フィンランド）

時事通信

サウナで汗をかき、海へと飛び込む人々。この時期の北欧では珍しく、今年は30度超えを記録している。（7月27日）

ガザ（パレスチナ自治区）

Anadolu Agency / Getty Images

パレスチナ自治区に住む人々も暑さをしのぐ。（7月5日）

シカゴ（アメリカ）

Scott Olson / Getty Images

アメリカ国内では一時、46度を記録。（7月19日）

ブリュッセル（ベルギー）

Thierry Monasse / Getty Images

ブリュッセル市内で水を浴びる人々。ベルギーでは40.6度を記録し、最高気温の記録を更新した。ブリュッセル市では25日から3日間、公共窓口を13時で閉めることを決定した。（7月24日）

サン・マロ（フランス）

Valery Hache / AFP=時事

飛び込み台からプールへと飛び込む人々。フランスでは42度を記録した。（7月23日）


パリ（フランス）

時事通信

噴水の周りで涼む人々。42.6度を記録し、7月の過去最高記録の40.4度を72年ぶりに更新。フランス国鉄は鉄道利用を控えるよう7月25日に呼びかけた。（7月25日）

フライブルク（ドイツ）

Getty Images

ドイツでも最高気温42.6度を記録した。（7月25日）

ドゥラス（アルバニア）

Gent Shkullaku / AFP=時事

アドリア海に面したビーチの上空写真。（7月6日）

コペンハーゲン（デンマーク）

Liselotte Sabroe / AFP=時事

オフェリア広場では地元に住む人々も観光客も日光浴を楽しんだ。（7月25日）

プラハ（チェコ）

Michal Cizek / AFP / Getty Images

ビァーツラフ広場で手を広げて水を浴びる少女。（7月24日）

ベイルート（レバノン）

Sopa Images / Getty Images

思う存分、日光浴をする男性。（7月145日）

イスタンブール（トルコ）

Anadolu Agency / Getty Images

海に飛び込む子どもたち。（7月3日）

キエフ（ウクライナ）

Sergei Supinsky / AFP=時事

頭から水を浴びる少年。（7月1日）

大連（中国）

Wang Xizeng / Wang xizeng - Imaginechina

人で溢れる大連のビーチ。（7月27日）

バクタプル（ネパール）

Xinhua News Agency / Getty Images

滝壺にたって暑さをしのぐ人。（7月28日）

バチカン市国

AFP=時事

噴水の水でリフレッシュする男性。（6月30日）

マドリード（スペイン）

Anadolu Agency / Getty Images

マンサナレス川の近くで水を浴びる人々。スペイン北東部では42度を記録した。（6月30日）

シェフィールド（イギリス）

Sopa Images / Getty Images

街の中心部で水を浴びて遊ぶ少年。38.1度を記録し、観測史上2番目に。（7月27日）

ダッカ（バングラデシュ）

Nurphoto / Getty Images

ブリガンガ川に飛び込む若者たち。（7月3日）


この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：千葉雄登

Gabriel H. Sanchez is the photo essay editor for BuzzFeed News and is based in New York City.

Gabriel H. Sanchezに連絡する　メールアドレス：gabriel.sanchez@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.

back to top